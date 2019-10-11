В Чите два студента забили мужчину в драке

В Чите убили 38-летнего мужчину. Сообщение о том, что на улице Полины Осипенко лежит мертвый человек, поступило в полицию 10 октября.

Установлено, что жертва о время конфликта получила несколько ударов в область головы, которые стали смертельными. По подозрению в убийстве задержали двух студентов 17 и 20 лет.

Возбуждено уголовное об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

"Следственно-оперативной группой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится на сайте СУ СК РФ по Забайкальскому краю.