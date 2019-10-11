В Хабаровском крае железнодорожника убило током

Специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту гибели работника железной дороги в городе Бикин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на одноименной станции днем мужчина получил удар электрическим током от контактной сети. Предположительно, произошло это, когда он менял лампочку на жилом вагоне.

Проверка ведется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.