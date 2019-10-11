Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля

Заслуженный артист Республики Татарстан Арсений Курченков умер на 43-м году жизни на сцене Казанского театра юного зрителя во время спектакля.
Как сообщили РИА Новости в театре, трагедия произошла накануне на постановке "Бал.Бесы" по роману Достоевского, где актер играл Верховенского. Коллеги решили не прерывать спектакль и доиграли его до конца.
"Арсений оставил память о себе, как о ярком талантливом актере и музыканте с великолепным многогранным даром. Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей", - отметили в ТЮЗе, выражая соболезнования родным и близким артиста.
В театр, где он служил до последней минуты, Курченков был приглашен в 1996 году еще будучи студентом Казанского театрального училища. Артист считался мастером романтических персонажей, был лауреатом нескольких премий, номинировался на "Золотую маску".
После трагедии в театре приняли решение отменить все спектакли на ближайшие три дня.
Прощание с Арсением Курченковым состоится 12 октября в здании ТЮЗа, а похороны пройдут на следующий день на старом кладбище в поселке Дербышки.
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Скоропостижно скончался Ведущий артист Казанского ТЮЗа Арсений Курченков. ⠀ 11, 12 и 13 октября спектакли на сцене Казанского ТЮЗа отменены. ⠀ 10 октября 2019 года в Казани на 43-м году жизни скоропостижно скончался ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, Заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель своих песен Арсений Сергеевич Курченков. ⠀ Арсений оставил память о себе, как о ярком талантливом актёре и музыканте с великолепным многогранным даром. Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей. ⠀ Арсений Сергеевич Курченков родился 1 октября 1977 года в г. Казани, окончил Казанское театральное училище в 1997 году, а в 1996 году был приглашен в Казанский ТЮЗ, будучи ещё студентом. ⠀ Артист блестяще сыграл целую галерею таких образов: Сергей в спектакле «Любовь людей», Джекки Чесней – «Здравствуйте, я Ваша тётя!», Бальзаминов в «Женитьбе Бальзаминова», роль Бретёра в спектакле «Выстрел» А.С.Пушкина и многие другие. ⠀ С 2008 по 2009 годы играл в театрах г.Самары, после чего снова вернулся в Казань и служил на сцене Казанского ТЮЗа до последней минуты своей жизни. ⠀ Вчера Арсений сыграл свою последнюю роль в спектакле "Бал.Бесы". ⠀ Коллектив Казанского государственного театра юного зрителя выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной. ⠀ Гражданская панихида пройдет 12 октября 2019 года (суббота) с 12:30 до 15:00 в здании Казанского ТЮЗа (ул. Островского, д. 10.). ⠀ Похороны состоятся 13 октября 2019 года на старом кладбище в пос.Дербышки (за городской больницей №8). Телефон для связи: +7 (904) 669 53 58