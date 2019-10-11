Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля

Заслуженный артист Республики Татарстан Арсений Курченков умер на 43-м году жизни на сцене Казанского театра юного зрителя во время спектакля.

Как сообщили РИА Новости в театре, трагедия произошла накануне на постановке "Бал.Бесы" по роману Достоевского, где актер играл Верховенского. Коллеги решили не прерывать спектакль и доиграли его до конца.

"Арсений оставил память о себе, как о ярком талантливом актере и музыканте с великолепным многогранным даром. Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей", - отметили в ТЮЗе, выражая соболезнования родным и близким артиста.

В театр, где он служил до последней минуты, Курченков был приглашен в 1996 году еще будучи студентом Казанского театрального училища. Артист считался мастером романтических персонажей, был лауреатом нескольких премий, номинировался на "Золотую маску".

После трагедии в театре приняли решение отменить все спектакли на ближайшие три дня.

Прощание с Арсением Курченковым состоится 12 октября в здании ТЮЗа, а похороны пройдут на следующий день на старом кладбище в поселке Дербышки.