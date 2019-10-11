Новости

В России зарегистрировано почти 14 тысяч доноров костного мозга 19:24
Дело завели после избиения девочки-подростка в Ижевске 19:23
Сбой произошел в работе первого энергоблока Запорожской АЭС 19:18
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения об ухудшении ее состояния 19:12
Второй турецкий военный погиб в ходе операции на северо-востоке Сирии 18:37
Акции "Яндекса" упали более чем на 17 процентов 18:21
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске 18:16
Додик: Возведение русско-сербского храма в Баня-Луке движется интенсивно 17:48
В Болгарии опровергли слухи о пуске советских танков на металлолом 17:45
"Яндекс.Такси" подал новое ходатайство в ФАС о покупке сервиса "Везет" 17:40
В Уфе открыли первую вертолетную площадку для санавиации 17:30
В Кемерове пройдут памятные мероприятия в честь космонавта Леонова 17:28
Свидетели рассказали об убитой в Саратове девочке 17:14
РПЛ изменила время начала матча "Локомотив" - "Спартак" 17:10
Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве 17:02
Назван самый популярный в России авиамаршрут 16:48
Сергей Собянин осмотрел круглогодичную ярмарку на юго-востоке Москвы 16:44
МИД: Не оставим без ответа отказ Эстонии на въезд членам "Молодой гвардии" 16:36
Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова 16:32
Канал HBO заказал сериал по культовой трилогии "Маньяк-полицейский" 16:30
В Ростове задержан сбежавший из колонии заключенный 16:27
Школу под Липецком эвакуировали из-за перцового баллончика 16:24
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов 16:23
Омбудсмен после ЧП в Саратове потребовала ужесточить наказание детоубийцам 16:22
Найдены 5000-летние захоронения культуры шаровидных амфор 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 18:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения подростками девочки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В Нижегородской области подростки избили сверстника

Кроме того, следователям Удмуртии поручено дать правовую оценку действиям или бездействию местных органов профилактики.

- Следствию известно, что предположительная зачинщица драки стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как группа из пяти-шести подростков в возрасте от 15 до 17 лет напала на 16-летнюю девочку. Школьники повалили ее на землю и избили руками и ногами.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове
США призвали Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии
Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова
Песков рассказал о подготовке встречи "в нормандском формате"
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту