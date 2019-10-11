Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения подростками девочки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Кроме того, следователям Удмуртии поручено дать правовую оценку действиям или бездействию местных органов профилактики.

- Следствию известно, что предположительная зачинщица драки стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как группа из пяти-шести подростков в возрасте от 15 до 17 лет напала на 16-летнюю девочку. Школьники повалили ее на землю и избили руками и ногами.