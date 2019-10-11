Фото: Жители Удмуртии не нашли дороги после ее открытия

В деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии в рамках инициативного бюджетирования отремонтировали дорогу по улице Центральной. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В населенном пункте объект торжественно открыли, фото опубликовали в социальных сетях. Однако жители региона на снимках дороги не увидели.

Дело в том, что на фотографиях жители деревни Жувам перерезают красную ленту, стоя в резиновых сапогах посреди грязной дороги.

Именно это и возмутило пользователей соцсетей, многие из которых пишут комментарии и спрашивают: о каком ремонте в этом случае может идти речь?

Глава Юкаменского района Константин Бельтюков рассказал "РГ", что ранее эта дорога в непогоду становилась непроезжей для транспорта. С инициативой отремонтировать ее вышли сами жители деревни: ее утрамбовали, сделали подсыпку, выровняли грейдером. Потратили на это 496 тысяч рублей. Из них 45 тысяч собрали люди.

- Сейчас это нормальная, хорошая гравийная дорога, - сказал Бельтюков.