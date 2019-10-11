Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента

На трассе Большая Ельня - Ольгино в Кстовском районе Нижегородской области во время проведения следственного эксперимента 9 октября погиб мотоциклист.

По сообщению УГИБДД МВД России по Нижегородской области, следственный эксперимент с мотоциклом проводился в ходе возбужденного в августе 2018 года уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ. Тогда в результате ДТП мотоциклист получил увечья.

Днем 9 октября 2019 года 31-летний водитель-статист в рамках следственного эксперимента ехал на мотоцикле Yamaha со скоростью 70 километров в час. При маневре мотоцикл упал и водитель врезался головой в бетонное ограждение. По словам очевидцев, его шлем раскололся пополам. Мотоциклист погиб.

На момент эксперимента было светло и сухо.