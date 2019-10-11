Подведены итоги Volga Invest Sammit и World Halal Day

C 3 по 5 октября в Самарской области впервые в России состоялись Всемирный день халяль (World Halal Day) - крупнейшее событие в исламском мире - и Волжский инвестиционный саммит (Volga Invest Sammit). В предыдущие годы Всемирный день халяль проходил в Индии, Сингапуре, Хорватии, Великобритании, Южной Корее. В регион приехали руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области исламских финансов - всего 433 участника, в том числе 99 иностранных гостей из 22 государств.

В течение трех дней форума и саммита проходили панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Цель этого масштабного мероприятия - развитие экспорта, в том числе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", налаживание контактов между инвесторами и основателями проектов, расширение и поддержка сообщества предпринимателей, профессиональных инвесторов и экспертов в области исламских финансов.

В течение трех дней форума и саммита проходили панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. Были затронуты вопросы эффективных инструментов для экспорта российской продукции за рубеж и привлекательности рынков азиатского и ближневосточного регионов.

По итогам дискуссионных панелей и отдельных встреч президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент НП "ОПОРА" Владлен Максимов отметил положительный опыт самарского региона в организации мобильной торговли и высказал желание тиражировать его в качестве примера для применения в других регионах страны.

Отметим, в рамках форума прошло более двух десятков официальных переговоров. Ряд переговоров провело Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое работает с инвесторами в регионе в режиме "одного окна". Для эффективного и оперативного общения участников форума и саммита было создано специальное мобильное приложение, в котором зарегистрировались 197 авторизованных пользователей. Участники приложения назначили 12 встреч и инициировали 52 чата.

Уже есть первые результаты форума в виде заключенных соглашений. Например, правительство Самарской области договорилось с некоммерческой организацией "Ассоциация компаний розничной торговли" об информационном содействии по продвижению бренда "Самарский продукт". Центр международной сертификации "Халяль МАИБ" получил международный сертификат, позволяющий сертифицировать продукцию на соответствие стандартам халяль, который будет принят в 128 странах мира. В Самаре создано представительство по сертификации продукции халяль. Также было заключено соглашение между корейской компанией AdipoLABs Co., Ltd и Международной ассоциацией исламского бизнеса о взаимном сотрудничестве в сфере организации в Самарской области производства косметической продукции и поставок медицинского оборудования.

В рамках форума министерство экономического развития и инвестиций Самарской области провело работу по привлечению местных производителей, в том числе продукции халяль, к участию в проекте "Самарский продукт". Рассмотрено более десятка заявок от производителей товаров. Для производителей продукции Самарской области были проведены торгово-закупочные сессии торговых сетей: METRO Cash & Carry, Х 5 Retail Group, АО "Тандер", ООО "Неотрейд"

По итогам сессий представители сетевиков провели индивидуальные переговоры с производителями. Всего в них приняли участие 38 организаций. После переговоров несколько производителей Самарской области приступили к заключению договорных отношений на поставки своей продукции в торговые сети.

Добавим, в рамках форума прошла международная выставка продукции халяль, которая развернулась на самой большой площади в Европе - площади им. Куйбышева. В ней приняли участие 79 производителей. Выставку посетили 29 000 человек. А самарские производители продали более 2000 наименований продукции. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, прошедшее мероприятие подготовило надежную почву для выстраивания дальнейших продуктивных торгово-экономических отношений между производителями и ритейлерами, как со стороны самарского региона, так и среди исламских государств.

Volga Invest Sammit и World Halal Day привлекли внимание различных региональных, федеральных и международных СМИ. По итогам саммита и форума в общей сложности газеты, журналы, радио и телевидение сделали 523 материала, обозначив Самарскую область центром проведения масштабных международных событий.