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11.10.2019 14:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тина Канделаки провела зарядку для четырех тысяч нижегородцев

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

На стадионе "Нижний Новгород" журналистка, телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки провела зарядку для четырех тысяч человек. Мероприятие было организовано в рамках международного форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщает РИА Новости.

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Перед зарядкой журналистка поздравила сборную России по футболу с крупной победой над командой Шотландии, отметив, что россияне должны и умеют побеждать.

Зарядку вместе с Канделаки и нижегородцами делали игроки хоккейного клуба "Торпедо", баскетбольного клуба "Нижний Новгород", футбольного клуба "Нижний Новгород", мини-футбольного клуба "Оргхим" и волейбольного клуба "АСК". К ним присоединились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, призер Олимпийских игр и нижегородский биатлонист Николай Круглов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, чемпион мира по тайскому боксу Артем Пашпорин.

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