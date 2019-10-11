Тина Канделаки провела зарядку для четырех тысяч нижегородцев

На стадионе "Нижний Новгород" журналистка, телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки провела зарядку для четырех тысяч человек. Мероприятие было организовано в рамках международного форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщает РИА Новости.

Перед зарядкой журналистка поздравила сборную России по футболу с крупной победой над командой Шотландии, отметив, что россияне должны и умеют побеждать.

Зарядку вместе с Канделаки и нижегородцами делали игроки хоккейного клуба "Торпедо", баскетбольного клуба "Нижний Новгород", футбольного клуба "Нижний Новгород", мини-футбольного клуба "Оргхим" и волейбольного клуба "АСК". К ним присоединились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, призер Олимпийских игр и нижегородский биатлонист Николай Круглов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, чемпион мира по тайскому боксу Артем Пашпорин.