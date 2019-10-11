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11.10.2019 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье подростка осудили за убийство 10-летнего мальчика

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Пять лишения свободы - такой приговор вынес суд 16-летнему подростку, признав его виновным в убийстве десятилетнего соседа. Кроме того, он выплатит 700 000 рублей матери убитого школьника.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
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Напомним, что резонансная трагедия произошла в прошлом году в Сакмарском районе. Как установили следствие и суд, вечером 19 ноября неподалеку от села Чапаевское подросток, которому на тот момент было 15, забил до смерти своего десятилетнего соседа. Конфликт вспыхнул на почве личных неприязненных отношений.

Обвинение подростку было предъявлено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал частично, при этом пояснил, что телесные повреждения у потерпевшего образовались в результате потасовки между ними, которая перешла в драку, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Вина несовершеннолетнего доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз.

Отбывать наказание подросток будет в воспитательной колонии. Гражданский иск матери потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда суд удовлетворил частично, взыскав с подсудимого 700 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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