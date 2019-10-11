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11.10.2019 17:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Уфе открыли первую вертолетную площадку для санавиации

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, в День Республики Башкортостан, в Уфе открылась первая в регионе вертолетная площадка для медицинского авиатранспорта. Об этом в  Facebook сообщил и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбуржье санавиация в 2019 году спасла жизни 156 пациентов

По его словам, площадка появилась на территории перинатального центра, и она полностью готова к эксплуатации. Планируется, что в Башкирии откроется всего восемь вертолетных площадок для санавиации. Раньше вертолеты приземлялись в аэропорту "Уфа", а далее пациента приходилось везти в больницу через весь город.

Максим Забелин отметил, что этот проект очень важен для республики, так как дает шанс спасти еще больше жизней.

Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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