В Уфе открыли первую вертолетную площадку для санавиации

Сегодня, в День Республики Башкортостан, в Уфе открылась первая в регионе вертолетная площадка для медицинского авиатранспорта. Об этом в Facebook сообщил и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин.

По его словам, площадка появилась на территории перинатального центра, и она полностью готова к эксплуатации. Планируется, что в Башкирии откроется всего восемь вертолетных площадок для санавиации. Раньше вертолеты приземлялись в аэропорту "Уфа", а далее пациента приходилось везти в больницу через весь город.

Максим Забелин отметил, что этот проект очень важен для республики, так как дает шанс спасти еще больше жизней.