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11.10.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Торговые центры признали высокорискованными

Текст: Тимофей Борисов
Торговые центры страны, а также многие другие объекты будут проверять чаще. Как следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, категория риска пожарной опасности для этих объектов повышена.

Такого нововведения давно добивалось МЧС России. После пожара в кемеровской "Зимней вишне" вскрылись законодательные бреши, которые не позволяли пожарному надзору проверять торговые центры как положено объектам с высоким уровнем риска. Вместо этого они соответствовали среднему уровню по шестиступенчатой шкале. Эта категория позволяла инспекторам пожнадзора переступать порог подобных центров только раз в 4 года.

Фото: Рашит Салихов
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Теперь же категория риска для небольших торговых центров, вмещающих до 1000 человек, повышена на одну ступень до уровня - значительный. А для центров подобных "Зимней вишне", где одновременно может находиться до 5 тысяч человек, повышена вообще до уровня - высокий. Кстати, к этой же высокой категории правительство отнесло больницы и школы, вузы, училища и их общежития, книгохранилища, архивы, таможенные терминалы, здания полиции, Росгвардии, ФСБ и военных структур, театры, кинотеатры, ночные клубы, метро, крупные аэропорты, железнодорожные вокзалы, СИЗО, колонии и многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров.

Это предпоследняя категория риска. Выше остается только ступень - чрезвычайно высокий риск. И к нему отныне будут относиться такие объекты как детские дома, интернаты, дома инвалидов, круглосуточные детские лагеря.

Периодичность проверок крупных торговых центров установлена раз в два года. А небольшие ТЦ будут проверять раз в три года.

Как сообщили ТАСС в МЧС России, проверки по новым правилам начнутся с 2021 года, так как сводный план проверок на 2020 год уже сформирован.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь Правительство МЧС СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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