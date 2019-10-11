В Кемерове пройдут памятные мероприятия в честь космонавта Леонова

Мероприятия, посвященные памяти летчика-космонавта Алексея Леонова, пройдут в столице Кузбасса - малой родиные

Какие именно мероприятия для увековечения памяти почетного гражданина города и Кемеровской области будут устроены, станет известно в ближайшее время.

"Сегодня не стало Алексея Архиповича Леонова. Человека-легенды, первого космонавта на планете, бесстрашно шагнувшего в открытый космос. Знаменитый на весь мир, Алексей Архипович никогда не забывал свой родной край - Кузбасс, часто приезжал сюда, до последних дней интересовался нашими новостями, желал удачи землякам. Мы навсегда сохраним память о покорителе космоса, о нашем герое", - написал на своей странице в соцсети губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. ⠀

Алексей Леонов скончался на 85-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Одна из улиц Кемерова, где жила семья Леоновых, уже давно названа в честь космонавта, а на другой улице установлен его бюст.

Имя Алексея Леонова носит Кемеровский международный аэропорт, а также детская художественная школа № 14 в поселке Тисуль на севере Кузбасса. Будущий космонавт и талантливый художник появился на свет 30 мая 1934 года в многодетной семье в селе Листвянка Тисульского района.