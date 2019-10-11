Знаменитому детскому оркестру из Карасука дадут новое помещение

Новости

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами 11:46
Депутаты вступились за воспитательницу, уволенную из-за "Конька-горбунка" 11:45
Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений 11:44
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта 11:39
Путин заявил, что письма мировым лидерам по ракетам остались без ответа 11:39
Десантники Союзного государства примут участие в учении в Брестской области 11:33
Посольство РБ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП под Калугой 11:29
Жители Саратова несут цветы и игрушки к дому убитой девочки 11:28
В тюменском аэропорту Рощино впервые приземлился "Тигролет" 11:25
Стало известно о разработке бутылок для пива на бумажной основе 11:17
В Красноярском крае после заморозков зацвели весенние цветы 11:17
Путин назвал пример народной дипломатии 11:12
Лукашенко призвал к укреплению СНГ как самодостаточного объединения 11:04
Москвичей в эти выходные ждет теплая погода 11:01
Новый концепт Toyota LQ заботится о человеке и природе 11:01
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование 10:59
В каких городах России жители готовы разделять мусор 10:50
Слишком быстрый: как истребитель США сам себя сбил 10:50
Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы 10:42
Николай Подгузов назначен гендиректором АО "Почта России" 10:39
Донецкий драмтеатр увековечил память бывшего худрука Марка Бровуна 10:38
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes 10:30
Новый Toyota Mirai оказался помесью Camry и моделей Lexus 10:30
В компании-владельце подтвердили версию теракта на танкере из Ирана 10:26
"С меня корона не упадет": Зеленский рассказал о звонках Путину 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 11:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Знаменитому детскому оркестру из Карасука дадут новое помещение

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Карасуке строится районный Дом культуры: его просторные залы и кабинеты займут несколько учреждений. Одним из первых новоселов станет Детская школа искусств №1, которой в прошлом году исполнилось 60 лет.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко
Андрей Травников поприветствовал школьников - участников "Культурного марафона"

Строительство Дома культуры завершится в следующем году - об этом специалисты доложили Андрею Травникову во время его рабочей поездки в Карасук. Отдельное поручение губернатора касалось благоустройства территории у нового здания.

Педагогов и работников школы искусств Андрей Травников заверил, что они смогут занять новые помещения в максимально короткие сроки после сдачи объекта. Сейчас детское учреждение расположено в обветшавшем здании 1958 года постройки. Был в Карасуке и районный ДК - его построили в 1924 году, и сейчас здание списано как непригодное к эксплуатации.

Между тем в карасукской Детской школе искусств № 1 занимается около девятисот ребят. Их готовят по десяти профессиональным и 43 общеразвивающим программам. Кроме того, на базе школы действуют три десятка творческих коллективов, семь из которых признаны образцовыми. Среди них - духовой оркестр "Бис Band", единственный детский оркестр, получивший звание заслуженного.

При этом концепция нового ДК подразумевает создание многофункционального культурного комплекса. Помимо школы искусств, в новом районном ДК откроются киноконцертный зал на 400 мест, различные детские кружки и районная библиотека, которая сейчас базируется в здании 1940 года постройки. Появление современного Дома культуры придаст импульс развитию юношеского творчества в районе, уверен Андрей Травников.

Сейчас в новом здании идут отделочные работы. Общая стоимость объекта - 585 миллионов рублей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
В компании-владельце подтвердили версию теракта на танкере из Ирана
Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги
СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм