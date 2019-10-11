Знаменитому детскому оркестру из Карасука дадут новое помещение

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Карасуке строится районный Дом культуры: его просторные залы и кабинеты займут несколько учреждений. Одним из первых новоселов станет Детская школа искусств №1, которой в прошлом году исполнилось 60 лет.

Строительство Дома культуры завершится в следующем году - об этом специалисты доложили Андрею Травникову во время его рабочей поездки в Карасук. Отдельное поручение губернатора касалось благоустройства территории у нового здания.

Педагогов и работников школы искусств Андрей Травников заверил, что они смогут занять новые помещения в максимально короткие сроки после сдачи объекта. Сейчас детское учреждение расположено в обветшавшем здании 1958 года постройки. Был в Карасуке и районный ДК - его построили в 1924 году, и сейчас здание списано как непригодное к эксплуатации.

Между тем в карасукской Детской школе искусств № 1 занимается около девятисот ребят. Их готовят по десяти профессиональным и 43 общеразвивающим программам. Кроме того, на базе школы действуют три десятка творческих коллективов, семь из которых признаны образцовыми. Среди них - духовой оркестр "Бис Band", единственный детский оркестр, получивший звание заслуженного.

При этом концепция нового ДК подразумевает создание многофункционального культурного комплекса. Помимо школы искусств, в новом районном ДК откроются киноконцертный зал на 400 мест, различные детские кружки и районная библиотека, которая сейчас базируется в здании 1940 года постройки. Появление современного Дома культуры придаст импульс развитию юношеского творчества в районе, уверен Андрей Травников.

Сейчас в новом здании идут отделочные работы. Общая стоимость объекта - 585 миллионов рублей.