В Ингушетии создадут комикс на национальном языке

Житель Ингушетии напишет комикс на национальном языке, который станет первым в республике.

Автор будущего произведения Муслим Евлоев хочет рассказать в юмористической форме о героях нартского эпоса. Свою идею он представил на молодежном форуме "Машук" в этом году и стал одним из его победителей. Молодому человеку выделили 200 тысяч рублей на реализацию задуманного.

Комикс будет называться "Галгай" или по-русски "Ингуши". Его героями станут любимые народные персонажи ингушей - силач Колой Канте и Сеска Солсе. По словам художника, его цель - популяризировать ингушский язык, привлечь внимание молодежи к народному фольклору и его значению.

Комикс планируется выпустить тиражом около четырех тысяч экземпляров, которые будут бесплатно раздаваться школьникам республики, часть тиража автор передаст в библиотеки и книжные магазины Ингушетии. Муслим уже начал осуществлять свою мечту - нарисовал первые три страницы.

- Персонажи уже созданы, прописаны их роли и диалоги. Надеюсь закончить работу до нового года. А в январе после зимней сессии комикс будет опубликован, - рассказал Евлоев.