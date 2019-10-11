Губернатор ЯНАО нашел общий язык с главами стран арктического региона

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на заседании Ассамблеи стран Арктического круга в Исландии. Особое внимание он уделил экологии и развитию Северного морского пути (СМП).

Форум собрал свыше 2000 делегатов из 60 государств. Выступление Артюхова вызвало огромный интерес. Глава Ямала дипломатично, а порой и с юмором отвечал и на вопросы из зала. Он стал единственным из губернаторов, кто выступил на пленарном заседании наравне с премьер-министрами Исландии, Финляндии и Гренландии.

"Ямал широко известен как крупнейший поставщик природного газа, - акцентировал Дмитрий Артюхов. - Мы добываем примерно 600 миллиардов кубометров газа каждый год. Все вы знаете озеро Байкал, оно содержит одну пятую часть мировых запасов пресной воды. Если сравнивать, то ежегодно мы добываем газа объемом примерно в 25 тысяч таких озер, как Байкал".

В рамках форума глава Ямала встретился с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном. Собеседники обсудили перспективы развития Северного морского пути. Артюхов рассказал о работе, которую регион проводит по исполнение поручения президента России Владимира Путина. Задача - увеличить грузопоток по СМП до 80 миллионов тонн в 2024 году.

"До Ямала можно добраться не только по воздуху, - напомнил Дмитрий Артюхов. - Мы связаны Северным морским путем. Вы развиваете свои порты, а мы у себя развиваем порт Сабетта. Когда работы будут завершены, для нас станет возможным достичь друг друга всего за четыре дня по воде".

"Мы с большим интересом наблюдаем за увеличением объема грузоперевозок по СМП, это открывает нам новые перспективы судоходства, в том числе, в Северной Америке, - в свою очередь развил тему беседы Гвюдни Йоуханнессон. - Исландия сейчас также является страной-председателем в Арктическом экономическом совете. Предлагаем в рамках работы, которую ведет этот международный орган, выработать общую политику по организации безопасного движения судов, урегулированию возможных кризисов".

В своем докладе Дмитрий Артюхов сделал акцент на экологии и повышении качества жизни населения. Он подчеркнул, что на Ямале наблюдается прирост численности коренного населения. Каждый десятый местный житель представляет коренные народы Севера, которые сохранили свои культурные традиции.

"Здесь у нас с вами много общего, - заметил Дмитрий Артюхов. - В Исландии живет 350 тысяч человек, в сфере их хозяйственной деятельности 500 тысяч овец. На Ямале насчитывается около 700 тысяч домашних оленей, а население составляет около 500 тысяч человек. Олени - это ключевой фактор, обеспечивающий комфортное проживание коренного населения".

Развитие Северного морского пути может сблизить позиции стран арктического пояса. Фото: Черкашин Сергей

По его словам, главная ценность - это люди, сильные и мужественные, которые переезжают на Ямал со всей страны. Появились и иностранные волонтеры. Они помогают очищать регион от мусора, копившегося годами. Так, каждое лето волонтеры приезжают на остров Белый и вывозят с него тонны отходов.

"Благодаря этому остров Белый стал по-настоящему белым, - заметил Дмитрий Артюхов. - Этим летом мы начали очищать еще несколько островов. Нашли маяк, который не работал много лет, и починили его. Вот и Ямал привлекает людей, как маяк".

Упомянул он и об огромной воронке в земле, снимки которой встревожили многих. Артюхов успокоил: такие воронки возникают из-за выбросов газа. Они заполняются водой и превращаются в обычные озера.

"Ученые склоняются к версии, что это происходит из-за изменения ландшафта, вызванного таянием вечной мерзлоты, - продолжил губернатор. - И это новый вызов, с которым мы сталкиваемся. Я верю, что все арктические государства и регионы должны объединиться для разработки правильной стратегии, чтобы справиться с этой новой реальностью".

В Исландии Дмитрий Артюхов также ознакомится с опытом по благоустройству соцобъектов. На Ямале этому уделяют много внимания: в ближайшие пять лет планируется построить 23 школы и около 30 детсадов. А 2019-й здесь и вовсе объявлен годом благоустройства.

"40 лет назад мы занимались разработкой нефти и газа, - подытожил Дмитрий Артюхов. - А сегодня, помимо этого, мы строим заводы, мосты и дороги, пускаемся в экспедиции без какого-либо страха и опасения перед климатом и другими сложностями".

В беседе с корреспондентом "Российской газеты" известный политолог Евгений Минченко, президент холдинга "Минченко консалтинг" воздал должное Артюхову: выступление главы российского региона на таком солидном форуме - это очень важный фактор для страны.

"Одним из приоритетов для России является развитие Арктики, - сказал политолог Минченко. - Это одно из тех важных направлений, где мы можем вести успешные переговоры с зарубежными партнерами и немного снизить возникающее иногда напряжение".

Большим плюсом, по его словам, стало и то, что Дмитрий Артюхов выступил на английском языке. Когда аудитория видит представителя России такого ранга, отлично владеющего английским, это характеризует с положительной стороны не только его самого, но и весь губернаторский корпус нашей страны.

"Дмитрий Артюхов заострил внимание на проблемах экологии, - подытожил Евгений Минченко. - Таяние вечной мерзлоты вызывает неоднозначные оценки у экспертов. И очень важно и показательно, что руководитель региона, являющегося одним из лидеров по добыче углеводородов, не уходит от таких проблем, а наоборот, подробно рассказывает о том, как они решаются, и призывает регионы Арктики объединить усилия в данном направлении".