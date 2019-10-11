Антон Алиханов: Уход Леонова - это утрата для всех нас

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью легендарного космонавта Алексея Леонова.
Глава региона отметил, что жизнь Алексея Леонова была связана с Калининградом - сюда он переехал в 1947 году, будучи ребенком, и здесь он провел несколько лет.
- Мы будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал себя служению стране и космонавтике, - сказал губернатор. - Приношу соболезнования родным и близким героя, а также всем причастным к космосу. Это утрата для всех нас.
Отметим, что в июле 2015 года Алексей Леонов получил звание почетного гражданина Калининградской области. Имя космонавта носит школа №21, где он в свое время учился.
Алексей Леонов с большой любовью относился к своей малой родине. В одном из своих обращений к жителям Калининграда он написал: "Я всегда с вами, всегда чувствую свою ответственность перед вами и всегда буду гордиться, что я - калининградец, земляк мужественных и умелых людей".
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Сегодня скончался советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос Алексей Архипович Леонов. Ему было 85 лет. Жизнь космонавта тесно связана с Калининградом, куда он переехал еще в детстве в 1947 году. Мы всегда будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике. Приношу соболезнования родным и близким героя, а также всем причастным к космосу. Это утрата для всех нас.