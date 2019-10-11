Антон Алиханов: Уход Леонова - это утрата для всех нас

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью легендарного космонавта Алексея Леонова.

Глава региона отметил, что жизнь Алексея Леонова была связана с Калининградом - сюда он переехал в 1947 году, будучи ребенком, и здесь он провел несколько лет.

- Мы будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал себя служению стране и космонавтике, - сказал губернатор. - Приношу соболезнования родным и близким героя, а также всем причастным к космосу. Это утрата для всех нас.

Отметим, что в июле 2015 года Алексей Леонов получил звание почетного гражданина Калининградской области. Имя космонавта носит школа №21, где он в свое время учился.

Алексей Леонов с большой любовью относился к своей малой родине. В одном из своих обращений к жителям Калининграда он написал: "Я всегда с вами, всегда чувствую свою ответственность перед вами и всегда буду гордиться, что я - калининградец, земляк мужественных и умелых людей".