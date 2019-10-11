На петербургском ЗСД больше нельзя будет гонять

С понедельника 14 октября автомобилистам, превысившим скорость на петербургском Западном скоростном диаметре (ЗСД), будут приходить квитанции на оплату штрафов. Здесь начнет работать система автофиксации нарушений, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Формально на разных участках ЗСД установлено ограничение скорости 90-110 километров в час. Но фактически его никто не соблюдает. У петербургских водителей ЗСД негласно считается трассой, на которой можно разогнаться до максимума, проверяя, на что способен автомобиль. В Госавтоинпекции и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга решили положить этому конец.

ЗСД оборудовали автоматическими камерами для фиксации нарушений ПДД. При этом камеры будут реагировать на превышение максимальной скорости, регламентируемое постоянными дорожными знаками (90 и 110 километров в час). По ограничениям, вводимым табло переменной информации, система не работает.

Средства, полученные от уплаты штрафов, будут поступать в бюджет Санкт-Петербурга.