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11.10.2019,  
17:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" завершила морские госиспытания

Фото: Пресс-служба "Адмиралтейских верфей" Фото: Пресс-служба "Адмиралтейских верфей"
Фото: Пресс-служба "Адмиралтейских верфей"

На подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" завершили морской этап государственных испытаний. Субмарина успешно выполнила намеченную программу, включая запланированные погружения.

Фото: пресс-служба Министерства обороны.
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Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, где и строится подводная лодка. И добавили, что все системы подлодки работали в штатном режиме. Они подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

"РГ" писала о начале госиспытаний, лодка вышла в море 4 октября. По информации министерства обороны РФ, комиссия должна была проинспектировать основные параметры подлодки, оборудование, механизмы, проверить субмарину на управляемость. В море подлодка находилась неделю.

В настоящее время на субмарине проводится ревизия. Потом начнется чистовая отделка. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" войдет в состав Тихоокеанского флота.

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