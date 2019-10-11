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11.10.2019 15:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Смехов и Сурганова расскажут петербуржцам о "Веселом Пушкине"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Завтра, 12 октября в Санкт-Петербурге состоится единственный показ спектакля "Веселое имя - Пушкин". Накануне режиссер Вениамин Смехов и другие авторы проекта рассказали "РГ" о том, что ожидает зрителя.
Фото: Пресс-служба Dance Open Фото: Пресс-служба Dance Open
Фото: Пресс-служба Dance Open

Литературно-музыкальный проект посвящен 220-летию Александра Пушкина. Создатели обещают необычный формат. Они определяют "Веселое имя - Пушкин" как театральный, творческий и психологический эксперимент. В спектакле задействовано всего шесть человек - Вениамин Смехов, Алексей Кортнев, Светлана Сурганова, Дмитрий Высоцкий, Анна Геллер и Сергей Чекрыжов. Все они очень разные, а значит, и Пушкин у каждого из них свой.

Фото: Пресс-служба Театра балета им. Леонида Якобсона
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Каким именно будет спектакль, похоже, сами его участники в точности не знают. Все меняется и окончательно обретет форму только в день показа на сцене.

- Все внезапно, все на ходу. Нет никакой постановочной схемы. Есть только Пушкин. Контрастный. Разный. Удивительный. Трагический, но в то же время веселый, - говорит о спектакле Вениамин Смехов. -  Девяносто девять процентов зрителей услышат то, что никогда не знали. Да, мы живем рядом с Пушкиным, но мы его не знаем.

Не любить Пушкина можно. А вот обойтись без него - вряд ли. Слишком глубоко он в нас сидит, уверены авторы проекта.

- Булгаковского Никанора Ивановича помните? "А за квартиру Пушкин платить будет? Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?.." А сумасшедше прекрасный монолог из "Москва - Петушки" Венечки Ерофеева: "Я вам расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба"…  Не знаю, кивают ли в Германии по любому поводу на Гете, но наш Пушкин действительно примыкает ко всем сезонам человеческой погоды и непогоды, - смеется Вениамин Смехов. - Пушкин в нас не нуждается, а мы в нем - да.

У каждого из артистов есть своя история о поэте и том, каким неслучайным оказался для них этот проект.

Фото: РИА Новости
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- У меня в голове давно сидела заноза - нет во мне Пушкина. Но недавно я решила сделать небольшое арт-пространство на канале Грибоедова. Как же его назвать? Прохожу чуть дальше и вижу мемориальную табличку: "Здесь с 1816 по 1818 год жил Александр Сергеевич Пушкин". Отлично, думаю. Значит, арт-пространство я назову "Пушкинрядом" - в одно слово, - рассказывает Светлана Сурганова. - Не проходит месяца, как мне попадается двухтомник  из серии "Жизнь замечательных людей" о Пушкине, который я читаю взахлеб с большим удовольствием. Вслед за этим я, конечно, погружаюсь в работы Юрия Лотмана - и тут ко мне приходит предложение участвовать в спектакле "Веселое имя - Пушкин". Все одно к одному. Чудесно! Помимо того, что я буду читать стихи Александра Сергеевича, мне придется там и петь. Не собственные песни, не какие-то ремейки, а романсы Глинки, цитаты из опер. Это было для меня совершенным шоком. Где опера "Евгений Онегин", а где я?! Попыталась как-то увильнуть, но Вениамин Борисович спокойно и хладнокровно сказал что-то такое, что я поняла - спорить бессмысленно. И настолько я, знаете ли, в этот процесс так втянулась, что пушкинские цитаты из меня теперь вообще не выходят. Я с ними засыпаю и просыпаюсь - красота неимоверная…

Спектакль "Веселое имя - Пушкин" пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии только один вечер. На странице KudaGo: Петербург будет доступна прямая трансляция. Впоследствии планируется смонтировать телеверсию спектакля.

Прямая речь

Екатерина Галанова, автор идеи и продюсер проекта "Веселое имя - Пушкин":

- Мы заштамповали, замылили все, что касается Пушкина. Многим из нас сложно отвлечься от школьной программы и заставить себя вернуться к этому великому творцу и человеку, посмотреть на него новым взглядом. Спектакль, который родится 12 октября, должен нажать на эту кнопку перезагрузки.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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