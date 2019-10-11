Старорусская библиотека получила книги от музея Ф.М. Достоевского

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге передал в дар Старорусской городской библиотеке книги, посвященные великому писателю.

Главным подарком стал триптих роскошных художественных изданий, выпущенных Литературно-мемориальным музеем Ф.М. Достоевского в издательстве "Кузнечный переулок". В комплект входят три альбома - "Образ Достоевского в фотографиях, живописи, графике, скульптуре" (выпущен в 2009 году), "Образы Достоевского в книжной иллюстрации и станковой графике" (выпущен в 2011 году) и "Театр Достоевского в работах художников сцены. С.-Петербург - Москва. XX век" (выпущен в 2015 году).

В первом альбоме, включающем большое количество цветных и черно-белых иллюстраций, представлена иконография Достоевского за период более чем 150 лет. В книге собраны все выявленные прижизненные, а так же многие посмертные изображения писателя.

Во втором альбоме, изданном на основе коллекции хранящихся в музее графических и живописных работ - иллюстраций к произведениям Достоевского, представлено более 300 произведений художников, обращавшихся к творчеству Достоевского с 1910-х годов и до начала ХХI века.

Третий альбом посвящен работам художников-сценографов, оформлявших спектакли по произведениям Достоевского. В отборе спектаклей составители определили для себя жесткие границы: театр только XX века и только двух столиц. Движение от спектакля к спектаклю (всего их тридцать два) - в порядке хронологии - начинается от новаторских "Братьев Карамазовых" (1910 года) Владимира Немировича-Данченко, перевернувших представление о возможностях инсценировки прозы, и завершается постановкой "Обняться и заплакать" (2001 года) Георгия Васильева, премьера которой состоялась в музее.

Петербургские театральные критики еще при выходе отмечали уникальность этой книги.

- Действительно, сложно вспомнить другое издание, которое представляло бы какого-нибудь писателя через работу сценографов. Да, Федор Михайлович - единственный из крупных русских прозаиков, в наследие которого не входит ни одной пьесы, при этом вклад писателя в сценическое наследие неоценим, - отметил петербургский театровед Евгений Авраменко, добавив, что эта книга будет востребована в Старой Руссе - городе с давними театральными традициями: ведь на сцене "Театра Старорусских Минеральных вод" блистали прославленные актеры - Вера Комиссаржевская, Мария Андреева. Да и сейчас в городе ежегодно проходит Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Достоевского.

Директор Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге Наталья Ашимбаева передала Старорусской библиотеке свою книгу "Достоевский. Контексты слов", в основе которой лежат статьи, посвященные анализу некоторых наиболее значимых слов из числа повторяющихся в разных произведениях писателя и несущих в себе смыслы, относящиеся к глубинам "художественной идеологии" Достоевского.

Как утверждает автор, все слова в мире Достоевского давно учтены и пересчитаны, но это совершенно не закрывает тему исследования слова в произведениях писателя, а напротив - отчетливо и рельефно ее очерчивает. Такие слова как "страдание" (упоминается в художественных произведениях Достоевского 206 раз), "страсть" (167 раз), "стыд" (232 раза) или, например, "судьба" (342 раза) встречаются на страницах его творений чаще других, несут особую содержательную нагрузку и потому представляют собой отдельный предмет для изучения.

Заместитель директора Литературно-мемориального музея Борис Тихомиров поставил автографы на трех своих изданиях.

Книга-комментарий "Лазарь! Гряди вон", по признанию автора, призвана собрать в единой "раме" все наиболее ценное и необходимое современному читателю, что наработано несколькими поколениями исследователей романа "Преступление и наказание". Причем Тихомиров, который более 30 лет занимается изучением романа, не просто собрал чужие наблюдения, соображения и цитаты, а подверг их критическому анализу с точки зрения современного научного видения и обобщил накопленный опыт многих десятков специалистов, не пытаясь втиснуть весь материал в "прокрустово ложе" собственной интерпретации, а напротив - давая читателю возможность самостоятельно выстроить собственное понимание великого романа.

Издание "Белые ночи" состоит из двух книг. Первая содержит текст одного из наиболее значительных и интересных ранних произведений Достоевского с иллюстрациями Мстислава Добужинского. В строгом смысле эта книга не является факсимильной, однако в ней бережно сохранены все элементы книжного оформления другого издания - повести "Белые ночи", выпущенной в 1923 году издательством "Аквилон". По мнению Бориса Тихомирова, в этом издании художественный мир Достоевского впервые получил конгениальное графическое воплощение, а Добужинский создал бесспорный шедевр книжного искусства.

Вторая книга, теснейшим образом связанная с первой, - статьи и комментарии, подготовленные Борисом Тихомировым, причем комментарии представляют собой наиболее полный на сегодняшний день свод сведений, необходимых современному читателю для полноценного восприятия повести.

Еще один подарок - книгу "Достоевский на Кузнечном. Даты. События. Люди" Борис Тихомиров посвятил важнейшему адресу в жизни писателя - дому № 5/2 по Кузнечному переулку, где прошли его последние годы и где в 1971 году был открыт музей Достоевского. В книге на основе воспоминаний и дневников современников, переписки, архивных документов воссозданы обстоятельства жизни писателя последних двух с половиной лет. Достоевский в кругу семьи, его общение с друзьями и знакомыми, петербургские адреса, где он бывал, предсмертная болезнь, смерть и похороны - вот важнейшие сюжеты книги, которая будет передана в Старорусскую городскую библиотеку.

Заместитель директора Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге Борис Тихомиров считает, что для Старорусской городской библиотеки книги о Достоевском - самые необходимые.

- Старую Руссу издавна и справедливо называют "городом Достоевского": здесь писатель проводил летние месяцы, начиная с мая 1872 года, здесь создавал такие значительные произведения, как романы "Подросток" и "Братья Карамазовы", работал над главами "Дневника писателя". Читатели "Братьев Карамазовых" узнают в Старой Руссе приметы Скотопригонььевска - города, где разворачивается действие последнего произведения Достоевского. Наконец, здесь, в Старой Руссе находится один из главных музеев писателя, а совсем недавно был открыт уникальный музей романа "Братья Карамазовы", - напомнил Тихомиров.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Достоевского и "Российской газеты".

К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, Руслан Мельников. Несколько своих книг передал в дар библиотеке председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Участниками благотворительного проекта стали Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Коми Республиканское отделение Союза писателей, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, художник Павел Лемтыбож, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия № 2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа № 9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургские писатели Елена Колина, Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Анатолий Аграфенин, Виктор Кокосов, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, кандидат медицинских наук Владимир Алексеев, а также предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.