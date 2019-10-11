В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение

В Архангельске бывший следователь регионального УМВД осужден на 18 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере и посягательство на жизнь сотрудников РУФСБ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в прошлом году полицейский расследовал дело о незаконной банковской деятельности. Решив незаконно заработать на этом, следователь потребовал от подозреваемого взятку в размере 3,5 миллиона рублей. За эту сумму сотрудник УМВД пообещал прекратить уголовное дело.

Фигурант согласился и стал частями передавать полицейскому сумму взятки. Тем временем следователь старался вести его дело таким образом, чтобы оно никогда не дошло до суда.

В итоге коррупционера задержали сотрудники РУФСБ. При этом он оказал сопротивление и ранил двух человек ножом: одному нанес 11 ударов, другому - три. Пострадавшие остались в живых, но получили вред здоровью небольшой и средней тяжести.

Областной суд также лишил бывшего полицейского спецзвания "майор юстиции" и права служить представителем власти. Приговор не вступил в законную силу.