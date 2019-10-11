В Петербурге таксист ограбил пассажира, не заплатившего за ожидание

В Красносельском районе Санкт-Петербурга таксист напал на пассажира, который не заплатил за ожидание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратился 33-летний молодой человек. Он рассказал, что накануне вечером решил навестить свою бывшую девушку, которая живет в доме 95 корпус 2 на Ленинском проспекте. Петербуржец вызвал такси через мобильное приложение и, сев в машину, сразу договорился с водителем, что надолго не задержится, а вернется на этом же такси домой и тогда уже расплатится за дорогу в оба конца.

Однако, пообщавшись с девушкой, молодой человек решил у нее остаться. Через 15 минут спустился к водителю, сказал, что передумал, и заплатил двести рублей. Таксист потребовал оплатить еще и ожидание, а получив отказ, достал нож (в заявлении он фигурирует как "предмет, похожий на нож"), отобрал у пассажира все деньги - 7700 рублей - и уехал.

Сотрудникам МВД удалось оперативно найти владельца автомобиля, но оказалось, что за рулем был не он. Хозяин машины сообщил, что отдал ее попользоваться своему другу. В полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.