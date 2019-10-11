Новости

В странах Содружества обеспокоены ситуацией в Афганистане 13:21
Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет чернокожий гей 13:17
Девушка-боец MMA проведет бой спустя четыре месяца после родов 13:16
Путин: Необходимо купировать возможность прихода боевиков из Сирии 13:11
В зоопарке Сибири искусственно выкормили детеныша кинкажу 13:08
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли 6,5 тысячи боеприпасов 12:59
Путин рассказал о последствиях размещения оружия в космосе 12:53
Президенты РФ и Туркмении призвали к ответственности в инфопространстве 12:51
В Перми суд вынес приговор "Реальным пацанам"-наркоторговцам 12:43
Путин выразил обеспокоенность планами США на размещение ракет в Азии 12:43
Путин объяснил, почему не получается развести силы в Донбассе 12:37
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия 12:35
Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента 12:32
Медведев назначил директора "Артека" 12:32
Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО 12:26
Стало известно имя нового посла США в России 12:26
Владимир Путин пояснил свое отношение к либерализму 12:16
Путин поздравил президента Кубы с избранием 12:13
В Петербурге таксист ограбил пассажира, не заплатившего за ожидание 12:09
Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом 12:07
Путин рассказал о перспективах формирования единого финансового рынка для СНГ 12:05
На Урале предложили облучать куриные яйца для защиты от сальмонеллы 12:04
Житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки 12:03
Крым углубит Керченский пролив для безопасного прохода судов 12:01
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге таксист ограбил пассажира, не заплатившего за ожидание

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Красносельском районе Санкт-Петербурга таксист напал на пассажира, который не заплатил за ожидание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратился 33-летний молодой человек. Он рассказал, что накануне вечером решил навестить свою бывшую девушку, которая живет в доме 95 корпус 2 на Ленинском проспекте. Петербуржец вызвал такси через мобильное приложение и, сев в машину, сразу договорился с водителем, что надолго не задержится, а вернется на этом же такси домой и тогда уже расплатится за дорогу в оба конца.

В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами

Однако, пообщавшись с девушкой, молодой человек решил у нее остаться. Через 15 минут спустился к водителю, сказал, что передумал, и заплатил двести рублей. Таксист потребовал оплатить еще и ожидание, а получив отказ, достал нож (в заявлении он фигурирует как "предмет, похожий на нож"), отобрал у пассажира все деньги - 7700 рублей - и уехал.

Сотрудникам МВД удалось оперативно найти владельца автомобиля, но оказалось, что за рулем был не он. Хозяин машины сообщил, что отдал ее попользоваться своему другу. В полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
Стало известно имя нового посла США в России
Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги
СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм