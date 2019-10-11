В Петербурге загорелась коммунальная квартира

В Центральном районе Санкт-Петербурга на улице Колокольной рано утром в пятницу произошел пожар в коммунальной квартире. Из здания эвакуировали восемь человек.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, пожар случился 05.02 в одном из помещений шестикомнатной коммунальной квартиры на втором этаже. Горение распространилось на всю площадь - 15 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали из здания восемь человек, двоих пожилых людей госпитализировали. В 06.03 пожар потушили. К его ливквидации привлекали 15 огнеборцев и три единицы техники.