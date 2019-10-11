Алексей Волин: На цифровое ТВ перейдут еще 39 миллионов

В понедельник, 14 октября, еще 21 регион страны перейдет на цифровое ТВ. Это последний этап масштабного проекта по отключению аналогового вещания в России. Он касается почти 39 миллионов человек, сообщил "Российской газете" замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

С 2018 года 20 федеральных телеканалов в современном цифровом формате и со стереозвуком доступны всей стране. В этом году проходит сворачивание старого формата.

Последняя четвертая волна перехода на "цифру" затронет Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Мурманскую, Оренбургскую, Псковскую, Саратовскую, Челябинскую областях, а также в Забайкальский край, Санкт-Петербург, республики Крым и Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Карелию и город Севастополь.

В понедельник там прекратится аналоговое вещание "Первого канала", "России 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятого канала", "России К", "России 24", телеканала "Карусель", ОТР, "ТВ Центра" (первый мультиплекс), а также "Рен ТВ", телеканалов "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Уровень готовности регионов - участников финального этапа перехода в Минкомсвязи оценивают как очень высокий. Там уже продано 300 тысяч телевизоров и 560 тысяч приставок для приема цифрового сигнала. "Мы оценивали потребность в приставках на уровне 500-800 тысяч комплектов. Объем уже проданного оборудования говорит о том, что люди активно переключаются на "цифру", - отметил Алексей Волин.

По его словам, каждая шестая-седьмая приставка продается через "Почту России". "Доступность бюджетного оборудования в почтовых отделениях очень важна для жителей сельской местности, поскольку крупных торговых сетей там нет", - сказал замглавы Минкомсвязи.

Кстати, 14 октября почта во многих сельских населенных пунктах будет работать. "Обычно понедельник там выходной, но было принято изменить график, чтобы граждане, которые еще не приобрели цифровое оборудование, могли это сделать", - пояснил замминистра.

Во всех регионах четвертой волны действуют штабы по переходу на "цифру", возглавляемые вице-губернаторами. В помощь гражданам работают 20 тысяч волонтеров и 1500 операторов на федеральной и региональных "горячих линиях".

"На федеральной линии число звонков в последнюю неделю увеличилось на 30 процентов. В среднем поступает семь тысяч обращений в сутки. И даже несмотря на такой ажиотаж среднее время ожидания ответа не превышает девяти секунд", - рассказал Алексей Волин.

Вне зоны цифрового эфирного охвата в регионах четвертого этапа находились 236 тысяч семей. Сейчас таких осталось менее 10 тысяч. В процессе подготовки была найдена техническая возможность обеспечить граждан либо цифровым эфирным сигналом, либо спутниковыми комплектами оборудования. "В целом, если на старте проекта вне зоны эфира в России находились 800 тысяч семей, то сейчас уже меньше 20 тысяч, и эта цифра будет уменьшаться", - подчеркнул Волин.

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