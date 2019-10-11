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11.10.2019 12:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крым углубит Керченский пролив для безопасного прохода судов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Крыму потратят почти 11 миллионов рублей на разработку проектной документации дноуглубительных работы в акватории Керченского канала. Работы финансирует госпредприятие "Крымские морские порты". Информация о проведении соответствующего конкурса размещена на сайте госзакупок.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Согласно условиям тендера, подрядчик должен разработать проект на период 2019-2029 годов. Документацию необходимо согласовать со всеми контролирующими инстанциями. Стоимость работ оценивается в 10,7 миллиона рублей. ГУП РК "Крымские морские порты" профинансирует эти расходы из собственных средств.

Справка "РГ"

В 1965-1966 годах Керчь-Еникальский канал был углублен со стороны Черного моря до подходного канала Керченского порта, была расширена входная часть канала и участок со стороны острова Тузла. В 1969-1970 годах канал был расширен до 120 метров и углублен до 9-9,75 метра. В 1970 году проходная осадка по Керчь-Еникальскому каналу была объявлена в восьми метрах, что позволяло проходить по нему самым крупным на то время советским морским судам. После 2004 года никаких ремонтных работ или реконструкции канала не проводили.

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