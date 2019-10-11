Назван самый популярный в России авиамаршрут

Четвертый год подряд перелеты по маршруту Москва - Симферополь стали самым популярными в России. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса путешествий Туту.ру.

Так, на направление Москва - Симферополь в этом году пришлось семь процентов всех проданных в России билетов. При этом в среднем стоимость перелета по маршруту в обе стороны составляет 11,5 тысячи рублей, то есть на пять процентов меньше, чем в прошлом году.

Также в топе по популярности четвертый год подряд перелеты из Москвы в Сочи и Санкт-Петербург.

1,6 процента всех проданных на внутрироссийские направления авиабилетов приходятся на рейс Санкт-Петербург - Симферополь. Причем, перелеты в крымскую столицу заняли второе место по популярности среди российских направлений из Санкт-Петербурга после Москвы.

Цена билетов на авиарейс из Санкт-Петербурга в Симферополь по сравнению с прошлым годом снизилась на шесть процентов. А дороже стали полеты из Москвы в Ростов-на-Дону (плюс 19 процентов), Екатеринбург (плюс 15), Минеральные Воды (плюс 10), Краснодар (плюс 10).