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11.10.2019 12:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли 6,5 тысячи боеприпасов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Теплоход "Жан Жорес". Фото: fleetphoto.ru Теплоход "Жан Жорес". Фото: fleetphoto.ru
Теплоход "Жан Жорес". Фото: fleetphoto.ru

Сотрудники крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России подняли с поверхности затопленного грузового теплохода "Жан Жорес" в акватории Феодосийского залива более 6,5 тысячи боеприпасов. Все предметы, в том числе 17 авиабомб, с соблюдением норм безопасности уничтожили на полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны

В пресс-службе Главного управления МЧС по республике "РГ" пояснили, что подводные работы на судне рассчитаны на период с 7 октября до 7 ноября.

- Все, что остается внутри корабля, нужно вскрывать специнструментом, будут исследованы дополнительно третий и пятый трюмы. А оттуда уже изымать все взрывоопасные предметы, - рассказали в пресс-службе. - Мы не знаем, что там находится, но изучаем этот момент: есть макет корабля, план работ, по которому будем двигаться дальше в зависимости от погодных условий.

В ведомстве уточнили, что, если работы не удастся завершить за месяц, специалисты МЧС продолжат их весной 2020 года.

Справка "РГ"

Во время Великой Отечественной войны грузовой теплоход "Жан Жорес" использовался для транспортных перевозок в рамках Керченско-Феодосийской десантной операции. Четвертого января 1942 года после авиационной атаки противника судно получило большие повреждения. Команде "Жана Жореса" удалось отремонтировать теплоход и направить курс на Феодосию, но через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. В итоге было принято решение его затопить.

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