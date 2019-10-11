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11.10.2019 11:30
Проект: В регионах

В Адыгее рассказали о проекте программы развития республики

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Москве совещание с руководителями регионов, которые совместно с федеральными органами подготовили проекты индивидуальных программ социально-экономического развития.
Фото: Наталья Селиверстова /РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова /РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова /РИА Новости

От Адыгеи в совещании принял участие глава республики Мурат Кумпилов. На встрече обсудили меры поддержки, обозначенные в проектах программ развития регионов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Говоря о ближайших задачах, председатель правительства России подчеркнул важность скорейшего завершения работы над индивидуальными программами.

- Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах. Наконец, просто перейти к практической реализации этих планов. Это касается и роста экономики, работы малого и среднего бизнеса, строительства доступного жилья и улучшения экологии, решения социальных проблем, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В ходе совещания обозначены направления, по которым необходимо будет оказать поддержку регионам. Подобный формат позволит наладить прямой контакт региональной команды со всеми федеральными ведомствами.

По словам властей РА, при разработке программы Адыгея активно сотрудничала с министерством сельского хозяйства России и его руководителем Дмитрием Патрушевым, являющимся куратором республики, а также другими федеральными министрами.

При составлении индивидуальной программы социально-экономического развития для Адыгеи предусмотрена реализация стимулирующих мер по ключевым отраслям. Их итогом должно стать улучшение качества жизни населения.

Ранее министерством экономразвития РФ был представлен в Госдуму доклад о прогнозе социально-экономического развития страны на период с 2020 по 2022 год. Республика Адыгея с прогнозом темпа роста в 4,1 процента вошла в число 10 регионов с самыми динамичными показателями развития.

При этом Мурат Кумпилов подчеркивает, что к числу факторов, существенно сдерживающих дальнейшее развитие республики и снижающих ее инвестиционную привлекательность, относится энергодефицит.

- Снятие ограничений в энерго- и газоснабжении, а также создание необходимой транспортной инфраструктуры существенно увеличат конкурентные преимущества Республики Адыгея по привлечению на свою территорию инвесторов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, - отмечает глава Адыгеи.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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