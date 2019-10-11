В Волгограде предприниматель пытался дать взятку сотруднику ФСБ

44-летний житель Волгограда пытался дать взятку сотруднику регионального управления ФСБ. Мужчина пытался "наладить контакт" с сотрудником и регулярно платить ему за помощь в оформлении на работу трудовых мигрантов, сообщает "Интерфакс".

Недобросовестного предпринимателя взяли с поличным, когда он пытался вручить 100 тысяч рублей. Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило дело по статье дача взятки группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Если вина виновного подтвердится, ему грозит штраф до трех миллионов рублей или до 12 лет тюрьмы.