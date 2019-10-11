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11.10.2019 12:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале предложили облучать куриные яйца для защиты от сальмонеллы

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Павел Симаков/ТАСС Фото: Павел Симаков/ТАСС
Фото: Павел Симаков/ТАСС

Ученые УрФУ предложили способ борьбы с бактериями (например, сальмонеллой) на куриных яйцах, который позволит дезинфицировать скорлупу, но не вызовет при этом изменений белка и желтка. Суть метода - в облучении яиц пучком электронов.

Самый доступный в быту способ обеззаразить яйцо - сварить его. В промышленности же есть несколько методик, и все они имеют свои минусы. "Мытье яиц сильно уменьшает их срок хранения. Существует также подход с использованием гамма-квантов. Однако это требует проверенной технологии, ведь облучение способно вызывать серьезные повреждения ДНК: из таких яиц не вырастить здоровых цыплят. Кроме того, эти технологии достаточно дорогостоящие и могут быть опасны для персонала", - пояснили в УрФУ.

Фото: EPA
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Ученые предложили облучать упакованные куриные яйца наносекундным пучком электронов: электроны и активные формы кислорода (озон) вкупе способны привести к гибели микроорганизмов. Процедура позволяет избежать вторичного загрязнения, то есть яйцо сохраняет поверхностную стерильность во время хранения. Причем исследования показали, что эффект достигается даже при облучении только с одной стороны.

"Ранее ученые подобрали такую энергию электронов, чтобы они полностью поглощались скорлупой. В этих условиях электроны взаимодействуют с атомами, входящими в ее состав. Вместе с тем испускается излучение, которое также может влиять на внутренние ткани яйца", - отметили в пресс-службе вуза.

Таким образом, задачей научной работы стала оценка дозы, которую поглощают ткани в разных участках яйца, а также - состояния скорлупы после этой процедуры.

"Результаты микроскопии показали: вылупившиеся из дезинфицированных яиц цыплята были здоровы, активны и хорошо развивались. В необлученной группе большая их доля имела различные заболевания, вероятно, вызванные бактериями", - резюмируют исследователи.

По словам профессора, доктора технических наук Сергея Соковнина, это доказывает безопасность метода. "Предложенная технология будет эффективной для биологической защиты в промышленном птицеводстве и позволит снизить применение антибиотиков", - считает он.

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