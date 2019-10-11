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11.10.2019 10:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes. Оценивались урбанистика, культура и качество жизни.

Первую строчку занял Нижний Новгород. Вывел город на лидирующую позицию, в частности, фестиваль уличного искусства "Место", куда приезжают люди со всей страны. Здесь же прошла главная премия в сфере современного искусства "Инновация" (впервые вне Москвы). Высоко оценило издание и уровень поддержки бизнеса: например, основатель кафе запустил проект развития квартала с участием горожан.

Фото: Татьяна Барыбина/РГ
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Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов. "Все важные проекты - инициативы частных инвесторов, активистов, проектных команд и учреждений культуры. Вместе они создают насыщенный культурный ландшафт города. Сказывается близость Финляндии и Карелии, много проектов "северного сотрудничества", - пишет издание.

У старинной мультикультурной Казани - третье место. Досталось оно городу за новые стандарты среды, прорывные для всей страны. "Программа развития парков и скверов была запущена в 2015 году, и теперь ее новый этап посвящен повышению качества социальной инфраструктуры и комплексному развитию территорий", - говорят эксперты.

В пятерку самых перспективных вошел и Екатеринбург, где вот уже десятый год подряд Уральская индустриальная биеннале становится средоточием культурной жизни страны. Этот год стал также знаковым для развития бренда конструктивизма: идет сбор средств на проект полноценной реставрации "Белой башни". Следующий этап - реконструкция Сысертского завода.

Замыкает пятерку Владивосток, где, несмотря на скромную плотность населения (в городе живет всего 600 000 человек), есть все для культурного развития: музеи, которые работают с дальневосточными художниками, Центр современного искусства, где организуют международные арт-резиденции.

Достойными попадания в топ-10 эксперты сочли и Красноярск (место рождения первой российской биеннале современного искусства), Тулу (где на 500 000 жителей приходится целых три творческих кластера), Ярославль (проект Textil сделал ранее не благополучный район точкой притяжения), Кострому (сильнейший центр современного танца), и наконец Иркутск (один из первых в России реализовавший проект комплексной регенерации исторической среды).

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