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11.10.2019 11:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Опыт Югры в защите прав коренных народов будут использовать по всей стране

Текст: Елена Панова
Об этом в ходе всероссийского форума национального единства, только что завершившегося в Ханты-Мансийске, заявил председатель комитета Госдумы России по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, - сообщили "РГ" в департаменте общественных и внешних связей Югры. Напомним, участниками форума стали свыше 900 человек из 41 региона России.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Югра - один из самых эффективных регионов в части поддержки коренных народов Севера, - отметил Ильдар Гильмутдинов. - Здесь действуют меры поддержки по более чем 20 самым разнообразным позициям. Такого объема помощи коренных народов нет больше ни в одном субъекте Федерации. Хотелось бы, чтобы другие субъекты страны действовали в том же русле. Поэтому мы будем активно распространять и тиражировать опыт Югры.

Комментируя отдельные законодательные инициативы в части защиты прав и интересов представителей коренных этносов, Ильдар Гильмутдинов отметил, что депутаты федерального парламента приняли документ, наделяющий правительство России полномочиями по разработке порядка возмещения убытков, причиненных коренным народам в результате нанесения ущерба их исконной среде обитания.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югра признана лидером в реализации национальной политики в России

- Люди ждут принятия этого акта, поэтому мы надеемся, что он будет утвержден до конца 2019 года, - подчеркнул Ильдар Гильмутдинов. - В нашей стране каждый регион имеет свою специфику. Поэтому мы постарались сделать этот документ максимально приемлемым для всех: порядок разработан таким образом, что он позволит каждому региону страны самостоятельно принимать на его основе собственные методики.

Еще одним важным шагом парламентарий назвал закон об учете представителей коренных малочисленных народов. По его убеждению, этот документ должен быть принят Госдумой уже в этом году. Законопроект разработан Федеральным агентством по делам национальностей. На это же ведомство будут возложены и функции по учету представителей коренных народов. В ближайшие два года будет проведена кропотливая работа по наполнению системы учета подробными данными о коренных этносах.

Ожидается, что принятие закона позволит свести к минимуму количество фактов коррупции при предоставлении мер поддержки и льгот коренным народам, снизить количество проблем в правоприменительной практике. Кроме того, будут даны четкие критерии, кого отнести к коренным народам, введены понятия этнической самоидентификации, мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности и многое другое.

- Мы рассчитываем, что в ближайшее время на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект об этнологической экспертизе. Документ позволит проводить экспертизу действий и решений органов власти, представителей бизнеса по соблюдению прав коренных народов. На первом этапе реализации действие закона будет распространяться на малочисленные этносы Севера, Сибири и Дальнего Востока, а в перспективе на все народности, проживающие на территории нашей страны, - говорит Ильдар Гильмутдинов.

Он особо отметил, что законодательство в части защиты прав представителей коренных народов нуждается в дальнейшем совершенствовании. В этой связи комитет Госдумы по делам национальностей инициировал внесение изменений в Налоговый кодекс.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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p>- Мы считаем несправедливым, когда получаемая представителями коренных народов материальная помощь со стороны государства или организаций облагается налогом, - подчеркнул он. - Депутаты подготовили законопроект, регулирующий порядок и правила создания алфавитов коренных народов. Документ направлен в профильные министерства и ведомства. После согласования мы будем готовы его доработать и принять.

Он также сообщил, что в бюджете планируется увеличение финансирования в части отдельных пунктов, связанных с устойчивым развитием коренных народов. При этом появится новое мероприятие, подразумевающее поддержку издательской деятельности по выпуску литературы на языках коренных народов.

Наш комитет активно работает над вопросом сохранения родных языков. Накануне министерство просвещения утвердило федеральную концепцию по их изучению и сохранению. На основании этого документа будут выработаны стандарты и новые образовательные программы, что, в свою очередь, позволит в том числе выпустить учебники и обучающие пособия. Депутаты и эксперты министерства разработают дорожную карту для сохранения языков. Аналогичные мероприятия мы предлагаем реализовать в регионах России самостоятельно, а не ждать указаний из федерального центра, - резюмировал Ильдар Гильмутдинов.

Напомним, с предложением по усовершенствованию письменности коренных народов выступила губернатор Югры Наталья Комарова в октябре прошлого года в ходе выездного заседания Совета по межнациональным отношениям, которое в столице округа провел президент России Владимир Путин.

Национальное многообразие; для Югры - норма

Успешность реализации государственной национальной политики во многом зависит от эффективной деятельности гражданского общества. Об этом в ходе форума заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона обозначила направления реализации национальной политики в регионе, подчеркнув, что успешное развитие этноконфессионального диалога во многом зависит от качественной организации работы на муниципальном уровне.

Так, она акцентировала внимание на том, что в Югре утвержден стандарт реализации государственной национальной политики. В нем закреплены требования к организации работы по обеспечению оптимальной структуры управления на всех уровнях, единой системы коллегиальных органов и программных документов в сфере национальной политики.

- Задача на перспективу - охватить методической и консультационной помощью городские и сельские поселения, - отметила губернатор.

Для обеспечения единого подхода в реализации нацполитики в Югре утверждена модельная программа, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма. Уже с 2019 года муниципальные программы формируются и реализуются в соответствии с этой моделью.

Фото: iStock/Art24hr
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Наталья Комарова также подчеркнула, что в Югре введен механизм выделения муниципалитетам целевых субсидий на реализацию указанных мероприятий. При этом субсидии предоставляются на условиях обязательного софинансирования из местных бюджетов.

- Порядок предоставления субсидий позволяет поощрить лучших и поддержать отстающих, - сказала глава региона. - Эти средства позволяют муниципалитетам создавать условия для социальной и культурной адаптации мигрантов, предоставлять поддержку некоммерческим организациям, повышать профессиональный уровень специалистов, организовывать информационное обеспечение реализации национальной политики.

При этом для повышения эффективности участия глав муниципалитетов в реализации государственной нацполитики, распространении положительного опыта муниципального управления Наталья Комарова предложила федеральному агентству по делам национальностей учредить всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности по укреплению межнационального мира и согласия, реализации мероприятий в сфере национальной политики именно на муниципальном уровне.

- Совместная работа на площадках форума способствовала распространению лучших практик по реализации государственной национальной политики в регионах России, вовлечению граждан в формирование культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства, духовных и нравственных ценностях народов страны, - резюмировала Наталья Комарова.

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