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11.10.2019 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тюменского учителя уволили после видео с матом и рукоприкладством

Текст: Екатерина Призова

Учитель ОБЖ школы поселка Боровский в Тюменской области уволен после ставшего достоянием общественности скандального видео, где молодой педагог ругался на нерадивых учеников матом и распускал руки. Несмотря на то, что на его защиту встали сами школьники (по их словам, он хороший учитель и дети сами довели его до нервного срыва), руководство школы и районного управления образования приняли решение расторгнуть контракт с мужчиной.

Фото: РИА Новости
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Ролик, записанный кем-то из учеников на уроке, выложили на странице Боровского в соцсети "ВКонтакте": на видео молодой учитель отчитывает школьников используя нецензурную лексису, применяет физическую силу к "особо отличившимся".

"Его очень хорошо характеризуют, что это добрый, интересный учитель. Но мы, что человек не совладал с ситуацией, находится в состоянии аффекта. Конечно, это непрофессионально, это не обсуждается", - прокомментировал агентству РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Районная комиссия выясняет, что стало причиной инцидента, почему так повели себя дети, почему так повел себя учитель. А вот правовую оценку действиям педагога дадут правоохранительные органы. Следственный комитет и прокуратура Тюменской области начали проверку обнародованной информации.

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