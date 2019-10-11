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11.10.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Текст: Марина Гусенко
Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На первом этапе были протестированы напитки, которые вызывают больше всего опасений у потребителей и экспертов. Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков. Из-за этого за пивные напитки часто выдаются слабоалкогольные коктейли, а это продукты с совсем другими свойствами.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Всего на первом этапе была исследована продукция семи брендов. Все напитки были не очень дорогими и маркировались как "пивные".

Каждый напиток протестировали по 27 показателям. И во всех выявили нарушения обязательных требований.

В одном - нарушения по пенообразованию и пеностойкости. Во втором - по массовой концентрации бензойной кислоты, в третьем - по крепости (7,7 процента, а максимум - семь процентов). И в нем же тоже были нарушения по массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей (E-954). Производители четвертого напитка тоже нарушили требования нормативной базы по массовой концентрации подсластителей (E-954, E-950).

Кроме того, впервые за всю историю исследований Роскачества ни один исследованный напиток не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям. У них не было вкуса "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом".

Фото: istock
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Плюс выяснилось, что продукция не соответствовала требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40 процентов).

На этикетках одних напитков не было информации о производителе, на этикетках других, других - напротив было написано по несколько адресов.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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