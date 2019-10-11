Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

На первом этапе были протестированы напитки, которые вызывают больше всего опасений у потребителей и экспертов. Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков. Из-за этого за пивные напитки часто выдаются слабоалкогольные коктейли, а это продукты с совсем другими свойствами.

Всего на первом этапе была исследована продукция семи брендов. Все напитки были не очень дорогими и маркировались как "пивные".

Каждый напиток протестировали по 27 показателям. И во всех выявили нарушения обязательных требований.

В одном - нарушения по пенообразованию и пеностойкости. Во втором - по массовой концентрации бензойной кислоты, в третьем - по крепости (7,7 процента, а максимум - семь процентов). И в нем же тоже были нарушения по массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей (E-954). Производители четвертого напитка тоже нарушили требования нормативной базы по массовой концентрации подсластителей (E-954, E-950).

Кроме того, впервые за всю историю исследований Роскачества ни один исследованный напиток не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям. У них не было вкуса "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом".

Плюс выяснилось, что продукция не соответствовала требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40 процентов).

На этикетках одних напитков не было информации о производителе, на этикетках других, других - напротив было написано по несколько адресов.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.