Рособрнадзор оценит качество образования в детских садах

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки апробирует методику, которая позволит оценить качество обучения в детских садах. В эксперименте в октябре-ноябре примут участие дошкольные организации из 21 региона России.

Что будут смотреть эксперты в первую очередь? Соответствует ли детсадовская образовательная программа стандартам (ФГОС), какие условия созданы, как организованы занятия с детьми, как воспитатели и руководство взаимодействуют с родителями…

- Общие подходы позволят сократить регуляторное воздействие на образовательные организации, объединить различные контрольные процедуры в единую систему мониторинга с едиными показателями качества, - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Предполагается, что детсады будут авторизованы в единой информационной системе мониторинга качества дошкольного образования. В ней будет происходить сбор, систематизация и анализ данных.

По итогам мониторинга в декабре 2019 года будет подготовлен отчет. Он, как рассказали в Рособрнадзоре, обозначит риски и возможности развития системы дошкольного образования. В нем также будут рекомендации по улучшению ее работы.