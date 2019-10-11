"С меня корона не упадет": Зеленский рассказал о звонках Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным первыми шагами на пути урегулирования конфликта в Донбассе.

"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (задержанными - прим. "РГ"), все звонки совершал я, с меня корона не упадет, и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну (в Донбассе - прим. "РГ"), и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу", - сказал Зеленский на встрече с журналистами.

Напомним, что украинский и российский лидеры созванивались дважды: в июле и начале сентября. Предметом обсуждения было освобождение осужденных и задержанных лиц.