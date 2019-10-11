Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Сбербанк готовится к отмене так называемого банковского роуминга. Об этом, как сообщает агентство ТАСС, журналистам рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

При этом он отметил, что лично с ним пока эту процедуру никто не обсуждал, но банк уже на пути к отмене комиссии за внутрибанковские переводы. "У нас год идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты", - сообщил глава банка.

Он подчеркнул, что, тем не менее, за один день отменить банковский роуминг не получится.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией. Разработан законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка, он находится сейчас на рассмотрении в правительстве.

Сейчас Сбербанк взимает за межрегиональные переводы комиссию в размере 1,5% при оформлении в офисе и 1% в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы.