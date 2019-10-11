Сбой произошел в работе первого энергоблока Запорожской АЭС

В работе первого энергоблока Запорожской АЭС, крупнейшей электростанции в Европе, произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"В 4.23 из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа автоматически не включился в работу дизель-генератор №1", - говорится в сообщении пресс-службы.

По имеющейся информации, уже создана комиссия по расследованию причин сбоя, а сам энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте.

Изменений в радиационной обстановке на площадке АЭС зафиксировано не было, физическая защита остается в штатном режиме.