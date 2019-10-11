Сборная Бельгии стала первым участником финальной части Евро-2020

Сборная Бельгии, выступающая в одной группе с командой России, стала первым участником финального турнира чемпионата Европы 2020 года. В четверг бельгийцы разгромили команду Сан-Марино - 9:0 и стали недосягаемыми для третьей команды группы I.

Бельгийцы одержали седьмую победу подряд и гарантировали себе участие в Евро-2020 за три тура до финиша отборочного турнира. В матче против команды Сан-Марино бельгийцы забили шесть мячей уже в первом тайме. После перерыва бельгийцы отправили в ворота соперника еще три мяча.

Авторами голов стали Ромелу Лукаку, оформивший дубль, Насер Шадли, Тоби Алдервейрельд, Юри Тилеманс, Кристиан Бентеке, Яри Версхарен и Тимоти Кастань. Еще один мяч сан-маринцы отправили в собственные ворота стараниями защитника Кристиана Бролли.

У Бельгии стало 21 очко, у команды России - 18, у идущих на третьей позиции киприотов - 10. Для бельгийцев попадание в финальную часть Евро стало шестым в истории.