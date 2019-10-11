Новости

Зеленский за 14 часов пресс-марафона ответил более чем на 500 вопросов 01:00
Черчесов рассказал, что посоветовал игрокам в перерыве матча с Шотландией 00:45
Минобороны сообщило о разведывательной активности у воздушных границ РФ 00:34
Сборная Бельгии стала первым участником финальной части Евро-2020 00:31
ФНС опровергла факт регистрации сотен фирм в столичной хрущевке 10.10.2019
Зеленский: Киев виноват в том, что украинцы едут в Россию на заработки 10.10.2019
Глава МИД Турции объяснил причины военной операции в Сирии 10.10.2019
Стрелок из Галле арестован по решению суда 10.10.2019
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева 10.10.2019
В старой московской хрущевке зарегистрировали более тысячи фирм 10.10.2019
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 10.10.2019
Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества 10.10.2019
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 10.10.2019
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму 10.10.2019
В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу 10.10.2019
В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами 10.10.2019
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией 10.10.2019
Путин обещал решить вопрос со специальностью "Тренер-преподаватель" 10.10.2019
Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 10.10.2019
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 10.10.2019
Путин призвал строить новые школы 10.10.2019
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 10.10.2019
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 10.10.2019
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 10.10.2019
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 10.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 00:31
Рубрика: Спорт

Сборная Бельгии стала первым участником финальной части Евро-2020

Текст: Максим Домчев

Сборная Бельгии, выступающая в одной группе с командой России, стала первым участником финального турнира чемпионата Европы 2020 года. В четверг бельгийцы разгромили команду Сан-Марино - 9:0 и стали недосягаемыми для третьей команды группы I.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Сборная России разгромила Шотландию в "Лужниках"

Бельгийцы одержали седьмую победу подряд и гарантировали себе участие в Евро-2020 за три тура до финиша отборочного турнира. В матче против команды Сан-Марино бельгийцы забили шесть мячей уже в первом тайме. После перерыва бельгийцы отправили в ворота соперника еще три мяча.

Авторами голов стали Ромелу Лукаку, оформивший дубль, Насер Шадли, Тоби Алдервейрельд, Юри Тилеманс, Кристиан Бентеке, Яри Версхарен и Тимоти Кастань. Еще один мяч сан-маринцы отправили в собственные ворота стараниями защитника Кристиана Бролли.

У Бельгии стало 21 очко, у команды России - 18, у идущих на третьей позиции киприотов - 10. Для бельгийцев попадание в финальную часть Евро стало шестым в истории.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу