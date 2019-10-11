В эти выходные Гидрометцентр обещает Москве хоть и слегка дождливую, но все равно довольно теплую погоду. Пожалуй, осталось совсем немного шансов провести субботу и воскресенье на свежем воздухе. На 12 и 13 число - достаточно вариантов и для семейного отдыха, сообщает нам "Мосгорпарк".

Шоу хищных птиц

Традиционное мероприятие "Птицы с нами" пройдет в "Сокольниках". Орнитологи расскажут посетителям, как правильно подкармливать птиц в холодное время года (многие из нас совершают серьезные ошибки, сами того не подозревая). Для юных зрителей проведут познавательную викторину. Центральным событием акции станет "Шоу хищных птиц". А вечером перед гостями выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов, актёры театра и кино Николай Романов и Игорь Черницкий, а также выпускница академии имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, аккордеонистка Ирина Барышева.

Где: Центральная эстрада парка "Сокольники"

Когда: 13 октября, 13:00-16:30

Открытый урок пилатес

На этом мастер-классе с участием тренеров студии йоги Yogalates Club гости познакомятся с направлением фитнеса, которое разработал Йозеф Пилатес в начале XX века. Пилатес помогает укрепить мышцы, развить гибкость и координацию, а также похудеть и улучшить качество тела.

Где: Сад им. Баумана

Когда: 13 октября, 14:00-15:00

Overcome open workouts

Еще одно активити для тех, ни дома, ни на улице не сидится. Overcome open workouts - это новая методика, которая одновременно развивает координацию, силу, ловкость, выносливость, скорость, меткость, гибкость и чувство равновесия. Главная особенность тренировок Overcome состоит в том, что их проводят сразу два специалиста. Ведущий тренер показывает участникам движения и рассказывает методику выполнения упражнений, в это же время ассистент следит за техникой и помогает исправить ошибки.

Где: парк "Музеон"

Когда: 13 октября, 10:30-14:00. Возраст - от 16 до 60 лет

Москва. Прошлое

Преподаватели и ученики студии исторической реконструкции "Варяги" предложат совершить путешествие в прошлое. Они расскажут и покажут, как жили на Руси в IX веке во времена правления князя Рюрика. Каждый участник увидит зрелищные показательные бои, сможет научиться стрелять из лука, а также сражаться на мечах и копьях.

Где: Лианозовский парк, площадка "Замок"

Когда: 12 октября, 13:00-16:00

Знакомство с BungyPump

Это новый вид фитнес-тренировок, основанный на скандинавской ходьбе. Семинар будет состоять из двух частей. Сначала участникам расскажут об истории направления, инвентаре и преимуществах тренировок. Затем посетители попробуют новую технику на практике. Вход свободный.

Где: Ландшафтный парк "Митино"

Когда: 12 октября, 11:00-13:00, павильон "Экошкола"

"Египетская" игра для детей

Дети смогут познакомиться с историей Древнего Египта, рассмотрят пять периодов государства фараонов и узнают, как строились пирамиды. Это будут не классические уроки, которых детям и без того хватает в школе, а игра-соревнования. Вход по предварительной регистрации: +7 (499) 184-27-00.

Где: Бабушкинский парк

Когда: 13 октября, 16:00-17:00

Костюмированный забег Parkrun

Движение бегунов в парках в Москве - на пике популярности. Темой ближайшего костюмированного забега станут сериалы. Организаторы предлагают всем бегунам проявить фантазию в выборе своего "сериального" образа. Впрочем, участники в обычной спортивной форме тоже допускаются к забегу. Надо только зарегистрироваться.

Где: парк "Кузьминки", главная сцена

Когда: 12 октября, 8:30-10:00

Тайны старинных усадеб

Одним из интереснейших событий выходных стане прогулка-лекция "Все тайны Усадьбы Воронцово". Юным посетителям парка расскажут, как западная готическая архитектура появилась в России, а также о том, что являлось гордостью хозяев усадьбы. Экскурсионные группы рассчитаны на 25 человек.

Где: парадный вход в усадьбу "Воронцово"

Когда: 13 октября, 13:00