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11.10.2019,  
10:50
Текст:  Антон Валагин

Слишком быстрый: как истребитель США сам себя сбил

21 сентября 1956 года произошел уникальный случай в истории боевой авиации: истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сама себя из 20-миллиметровой пушки.
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

После триумфа в небе Кореи советского околозвукового истребителя МиГ-15 со стреловидным крылом стало ясно, что эра "прямокрылых" подошла к концу: самолеты классической компоновки не выдерживали конкуренции c новыми, более стремительными и маневренными. Командование ВВС США потребовало от конструкторов создать достойного противника для МиГ-15 и такой самолет был построен. Он оказался очень быстрым, даже слишком.

Фото: Дмитрий Казак/РИА Новости
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На форсаже турбореактивный двигатель Wrigth J65-W-18 разгонял 6,5-тонный Tiger до 1170 километров в час - на сотню больше, чем у МиГ-15. В сентябре 1956 года летчик-испытатель Том Аттридж выполнял на F11F очередной испытательный полет. Он вошел в пике с высоты шести километров, затем включил форсаж и дал две короткие очереди из 20-миллиметровой пушки. Спустя 11 секунд на высоте немногим более двух километров Аттридж ощутил попадания в свой самолет. Один из снарядов пробил фонарь кабины, другой попал в воздухозаборник двигателя.

Летчик запросил возвращение на базу, получил разрешение и снизил тягу , чтобы поврежденный фонарь кабины не разлетелся на куски. В трех километрах от аэродрома двигатель окончательно вышел из строя.

- Аттридж не покинул самолет - эти испытатели сумасшедшие, - а посадил его на верхушки деревьев, - пишет We Are The Mighty. - Несмотря на небольшие травмы, пилот выбрался из истребителя и был подобран спасательным вертолетом.

Исследование полученных F11F повреждений показало, что истребитель подбил сам себя. На максимальной скорости Tiger умудрился обогнать собственные снаряды по дуге.

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