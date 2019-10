Слышали звон: как появились слухи о проблемах российских ракет в Сирии

Известное американское издание The National Interest 9 октября опубликовала статью Майкла Пека Russia's Missiles Can't Take the Heat (Seriously) - "Российские ракеты не выдерживают жары (серьезно)". В ней автор, ссылаясь на интервью Генерального директора АО "КТРВ" Бориса Обносова российской газете "Коммерсантъ", заявил, что "российские ракеты в Сирии столкнулись с оперативными трудностями. Почему? Да потому, что значительную часть Сирии занимает пустыня, а конструировать оружие специально для этой климатической зоны России раньше не доводилось"