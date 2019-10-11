Сократилось время приезда скорой помощи на вызовы в Москве

Скорая помощь на место ДТП в столице прибывает в среднем за 7,7 минуты, а два года назад, в 2017, - она приезжала через 8 минут после вызова. При подозрении на инфаркт и инсульт врачи прибывают за 10,4 - 10,5 минуты соответственно, выиграв за это время примерно по 0,4 минуты на каждом выезде. В среднем же бригада оказывается у постели больного москвича при экстренном вызове через 9,4 минуты.

- Наши показатели соответствуют высокому уровню крупнейших мировых столиц, а в некоторых случаях даже превышают его. Время ожидания диспетчера Станции скорой помощи имени Пучкова мы также сократили до 4 секунд. После приема звонка на номер 103 сотрудник в течение двух минут передает информацию о вызове медицинской бригаде, после чего машина скорой помощи приезжает к пациенту в среднем в течение 12 минут, - рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Каждый день в городе дежурят 1040 бригад скорой помощи. В их адрес за это время через диспетчерскую службу Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова поступает от 15 тысяч звонков. Таким образом за год медики принимают около 5,5 миллионов звонков.

В ближайший год московские скорые продолжат переоснащать новым оборудованием - дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами для искусственной вентиляции легких, а также мобильными реанимационными комплексами и инкубаторами для транспортировки новорожденных.

Работа Станции скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова вот уже 100 лет не прекращается ни на минуту: 15 октября 1919 года бригада московской скорой помощи впервые выехала на вызов. Сегодня это крупнейшая в Европе медорганизация, в которой работают более 11 тысяч сотрудников, среди которых свыше 2,5 тысячи врачей и около 8,5 тысяч фельдшеров. 60 подстанций учреждения работают по всему городу.