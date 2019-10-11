Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года.)

4954. Аудиозапись "Бухенвальд Флава-Варвара Семённа.mр3" продолжительностью 2 мин. 39 сек., начинающаяся словами "Бухенвальд Флава, вся ... я курю на лестничной клетке ..." и заканчивающаяся словами "поберегите ... Варвара Семённа" (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 26.07.2019);

4955. Аудиозапись "Ультра-Штурмовик.mp3" продолжительностью 2 мин. 50 сек., начинающаяся со слов "Зиг-хайль! Тяжелые ботинки, на шее кельтский крест" и заканчивающаяся словами "Шагает гордо штурмовик! Зиг-хайль" (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 26.07.2019);

4956. Аудиозапись "Проект "282" - White Power ["АпартеиД"]", продолжительностью 2 минуты 39 секунд, начинающаяся словами "За свободу и трение ног ..." и заканчивающаяся словами "...Я патриот! Фашисты все в милиции работают" (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019);

4957. Аудиозапись "SANDER - Белый порядок (Битло Худой Prod.)" продолжительностью 2 минуты 7 секунд, начинающаяся словами "Штык, а скажи мне серьезно, почему ты решил стать фашистом?..." и заканчивающаяся словами "...Достали меня ха..ки" (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019);

4958. Аудиозапись "Проект "282" - Развали "нецензурная лексика" шавке ["АпартеиД"]" продолжительностью 2 минуты 47 секунд, начинающаяся словами "Развали, развали, развали ..." и заканчивающаяся словами "...А остальным "нецензурная лексика" офф проект 282 за белую провинцию", содержащая припев "Развали "нецензурная лексика" ..., "нецензурная лексика" ...Пятки вместе, руки вдоль" (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019);

4959. Аудиозапись "Проект "282" - А девочка ждет... (parody SD) ["АпартеиД"]" продолжительностью 4 минуты 15 секунд, начинающаяся словами "Проект 282 ... разжигай, но помни ..." и заканчивающаяся словами "... Но поверь, ее слезы мало чего значат", содержащая припев "А девочка ждет, а девочка плачет, Русский с ней не будет, ведь ее "нецензурная лексика" ... Но поверь, ее слезы мало чего значат" (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019);

4960. Электронная книга автора Петра Хомякова под названием "Россия против Руси Историческое расследование Русь против России Полемические заметки" или "Россия против Руси", начинающаяся словами: "Предисловие. Уважаемые читатели! Книга "Россия против Руси" была написана в 2004 году", заканчивающаяся словами "Мы ждем Вас в нашей Светлой Руси!" или "Так как сами найдете возможным. Александров, 2006 г." (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 18.07.2019).

Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"

74. Межрегиональное общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси" (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") (решение Верховного Суда Республики Коми от 11.07.2019).

Исключение из перечня общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

1. Межрегиональное общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси" (другие используемые наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР").

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