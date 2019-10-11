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11.10.2019 19:40
Рубрика: В мире

США дополнительно разместят три тысячи военных в Саудовской Аравии

Текст: Диана Ковалева

Вашингтон дополнительно разместит в Саудовской Аравии военное оборудование, а также три тысячи солдат. Об этом говорится в заявлении представителя пресс-службы Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Министр обороны Марк Эспер санкционировал развертывание дополнительных сил США и оборудования в Королевстве Саудовская Аравия... Сегодня утром (11 октября - прим. "РГ") Эспер проинформировал наследного принца Саудовской Аравии и министра обороны Мухаммеда бен Салмана о дополнительном развертывании войск... что составляет дополнительные три тысячи человек", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Помимо солдат, США направят в королевство две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), две батареи "Патриот" и одну систему THAAD. В сообщении также отмечается, что подобные меры приняты для обеспечения и усиления обороны Саудовской Аравии.

При этом, как подчеркивается в тексте, Соединенные Штаты не стремятся развязать конфликт с Ираном, но намерены "сохранять мощный военный потенциал в регионе, готовый отреагировать на любой кризис и защищать силы и интересы США".

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco подверглись нападению дронов. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов, однако США обвинили во всем Иран. Тегеран же свою причастность к атакам отрицает.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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