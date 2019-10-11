Тайфун в Японии спровоцировал масштабные сбои в работе транспорта

Тайфун "Хагибис", который сейчас движется к центральной части Японии, стал причиной масштабных сбоев в работе авиационного и железнодорожного транспорта. Прогнозируется, что в ближайшие два дня ситуация только ухудшится.

Крупнейший железнодорожный перевозчик Японии - компания JR - объявил в пятницу о полном прекращении перевозок с девяти часов утра субботы и до полудня воскресенья. Авиакомпании All Nippon Airways и JAL намерены отменить большинство международных рейсов в ночь с субботы на воскресенье. Ранее они отменили около 800 внутренних авиарейсов, пишет ТАСС.

Национальное метеорологическое управление Японии уже сравнило надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек. В этот раз прогнозируется выпадение рекордного количества осадков, ожидаются оползни и разливы рек. Местных жителей призывают принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.

По данным синоптиков, непогода сейчас движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Порывы ветра в центральной части стихии достигают 50 метров в секунду. Ожидается, что японской столицы "Хагибис" достигнет в ночь с субботы на воскресенье.