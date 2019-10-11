Турпоток из Китая в РФ может достичь 4 миллионов человек в год

По его словам, китайские туристы очень ценят гостеприимство и безопасность России. Для китайских туристов Россия - это европейский туристический маршрут, но по сравнению с другими европейскими странами, ее цены относительно не высоки.

Согласно предварительному прогнозу, к концу 2019 года турпоток из Китая в Россию составит около полутора миллионов человек, поэтому в будущем четыре миллиона китайских туристов - это вполне реальное количество, считает Агамов.