Турпоток из Китая в РФ может достичь 4 миллионов человек в год

Ежегодно растет количество китайских туристов, приезжающих в Россию. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", этому способствуют дружественные отношения между Россией и Китаем. В будущем объем туристов из Китая в Россию может превысить 4 миллиона человек в год. Об этом заявил исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
Китайские туристы очень ценят гостеприимство и безопасность России. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
По его словам, китайские туристы очень ценят гостеприимство и безопасность России. Для китайских туристов Россия - это европейский туристический маршрут, но по сравнению с другими европейскими странами, ее цены относительно не высоки.
Согласно предварительному прогнозу, к концу 2019 года турпоток из Китая в Россию составит около полутора миллионов человек, поэтому в будущем четыре миллиона китайских туристов - это вполне реальное количество, считает Агамов.