Ученые объяснили, почему одни студенты списывают, а другие - нет

Половина студентов списывают на экзаменах, 45 процентов - копируют тексты для курсовых или рефератов без ссылок на источник - такие результаты получили исследователи ВШЭ, которые проводили опрос среди студентов четырех ведущих российских вузов дважды: в их первый и второй год обучения. И списывают отнюдь не только гуманитарии.

Среди принявших участие в исследовании - 40 процентов студентов технических, математических, естественно-научных факультетов.

Систематически списывают из интернета рефераты и курсовые, не ссылаясь на источник, 11 процентов студентов, 20 процентов пользуются на экзаменах шпаргалками. Чаще всего списывают троечники.

А ведь на первом курсе большинство студентов соглашались с тем, что плагиат (90 процентов) и списывание (83 процента) недопустимы с точки зрения правил университета.

Недобросовестное поведение студентов часто объясняют недостаточной мотивацией к обучению. Результаты как российских, так и зарубежных исследований показывают, что студенты, которые прежде всего ориентируются на получение знаний и навыков, реже прибегают к плагиату и списыванию по сравнению с учащимися, преследующими внешние цели - получение оценок и демонстрацию своих способностей. рассказала "РГ" Евгения Шмелева, младший научный сотрудник Центра социологии высшего образования Института образования ВШЭ. Немногие исследования, однако, одновременно учитывают характеристики образовательной среды - а именно возможную реакцию преподавателей на списывание и плагиат (вероятность и строгость наказания) и распространенность, "нормальность" этого поведения среди студентов.

Исследователи Вышки учли как учебную мотивацию студентов, так и их представления о "честности среды" и сделали очень любопытный вывод - к академическому мошенничеству многих подталкивает именно среда.

- Значение учебной мотивации переоценено: "честность среды оказалась более важным фактором, - уточняет Евгения Шмелева.

Если честный и замотивированный студент видит, что все кругом списывают, присваивают чужую интеллектуальную собственность, некорректно цитируют чужие материалы, то и он начинает поступать так же. Некоторые вузы проверяют работы на плагиат и наказывают студентов, вплоть до отчисления, но это, как ни удивительно, мало кого останавливает. Почему? Исследование показало: лишь каждый третий оценивает вероятность того, что за списывание выгонят с экзамена как высокую. Примерно так же оценивают студенты вероятность проверки на плагиат и жесткое наказание. Но это общие цифры. Размеры списывания очень разнятся во всех четырех вузах. Исследователи их не называют в работе, но в одном, условно говоря, без плагиата обходятся только 29 процентов студентов, в другом - больше 60. Чувствуете разницу? А вот списывают везде примерно одинаково.

"Выходит, что списывание больше зависит от строгости отдельных преподавателей, а плагиат может быть связан с политикой вуза относительно этого явления. Вероятно, не во всех вузах борьба с ним идет успешно и системно", - уточняется в исследовании.

Как сделать, чтобы студенты перестали списывать? Ответа нет. Списывали всегда. Но только раньше это были обычные шпаргалки или бомбы (когда на большом листке записывается почти весь ответ на вопрос) и пока ты штудируешь учебник, делаешь, по сути, конспект ответа да еще записываешь его ручкой на бумажку, доставать шпору не экзамене не было смысла. Ты уже и так успевал выучить вопрос. Сейчас тебе все подскажет интернет: скопировал кусок, поменял пару предложений - готов ответ!