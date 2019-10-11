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11.10.2019 17:45
Рубрика: В мире

В Болгарии опровергли слухи о пуске советских танков на металлолом

Текст: Александр Гацак (София)

Впервые за 10 лет в министерстве обороны Болгарии приняли решение о капитально-восстановительном ремонте советских танков Т-72.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Сообщаем об этом факте в связи с появившимися в публичном пространстве утверждениями о том, что танки болгарской армии были вывезены в неизвестном направлении, чтобы пустить их на металлолом", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте силового ведомства. Отмечается, что после завершения работ техника будет транспортирована в соответствующие военные формирования.

В настоящее время в эксплуатации у Болгарии насчитывается 80 Т-72 советского производства. Танк, производившийся Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле, является самым современным из представленных на вооружении республики.

В мире Европа Болгария
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