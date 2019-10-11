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11.10.2019 15:30
Рубрика: В мире

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Текст: Диана Ковалева

Среди членов экипажа грузового самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго, были россияне. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в африканской стране Наталья Кононова.

Фото: vk.com
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По словам сотрудницы дипмиссии, имена, фамилии, а также количество российских граждан, которые были в самолете, уточняются.

Если верить данным управления гражданской авиации Конго, Ан-72 с четырьмя пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту направлялся из аэропорта Гомы в сторону Киншасы. Через час после вылета борт потерял связь с центром управления и пропал с радаров. Впоследствии было подтверждено крушение самолета.

В мире Африка Демократическая Республика Конго Правительство МИД
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